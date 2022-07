Evento resgata quase 50 anos de História de Carapicuíba

Data de Publicação: 24 de junho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba inicia atividades em preparação para a grande festa pelos 50 anos de emancipação político administrativa, que será comemorada em 26 de março de 2015.

No dia 26, quinta-feira, a partir das 18 horas, será realizado evento com personalidades históricas da cidade para “RESGATE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO”. O encontro reúne personalidades e familiares de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento de Carapicuíba. A partir deste mês, todo dia 26 haverá alguma ação para discutir ou resgatar fatos da cidade.

O evento é aberto e acontece no Gabinete do Prefeito, Rua Joaquim das Neves, 205, Centro.

Comemorações tiveram início com a contagem dos 500 dias

No dia 13 de novembro de 2014, a Prefeitura lançou a campanha “Rumo aos 50 anos, Novos Caminhos, um novo futuro”, com o início da contagem regressiva, por meio de um totem de dois metros e meio, com marcador numérico, data, hora e espaço para comunicação visual.

O objetivo do lançamento e dos eventos comemorativos é a tomada de consciência da importância desta data, para que o município prossiga rumo ao desenvolvimento e inclusão social, e em breve se torne a cidade dos sonhos de cada munícipe.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Isso só será possível se o poder público e a população trabalharem juntos, criando uma nova cultura de respeito, compromisso e amor pela cidade que acolheu milhares de imigrantes que formaram famílias e aqui tiveram seus filhos e netos. Convoco toda a população para assumir este desafio”, reitera o prefeito.