Tênis masculino de Carapicuíba é campeão nos Jogos Regionais 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de junho de 2014

A equipe de tênis de quadra masculina conquistou no sábado, 21, a primeira medalha de ouro por equipes para Carapicuíba nos 58º Jogos Regionais 2014. Neste ano a cidade de Osasco é a sede da competição que acontece entre os dias 18 e 28 de junho. Ao todo 29 cidades participam deste grande evento esportivo.

A conquista da equipe de tênis de Carapicuíba, composta pelos atletas Evandro Gusmão, Rafael Rondino, Vitor Albanese e o técnico Adélcio Alves veio na vitória sobre o time Embu das Artes por 2 a 0. Com o resultado a equipe carapicuibana estará na 1ª divisão do tênis de quadra em 2015.

Vôlei de Praia

No mesmo dia a dupla de vôlei de praia feminina de Carapicuíba conquistou a terceira colocação da modalidade ao vencer a equipe de Ribeirão Pires por 2 sets a 0. Já a dupla masculina de vôlei de praia ficou em quarto lugar.

Atletismo

A equipe masculina de atletismo de Carapicuíba conquistou no domingo, 22, a medalha de prata na classificação geral. Ao todo, os atletas carapicuibanos somaram 156 pontos e obtiveram 15 medalhas, sendo sete de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Ítalo Matheus nos 400 metros rasos, Juliano Dezan no lançamento de martelo, Elias da Silva Novaes no lançamento de dardo, Janílson Gomes nos 100 e nos 200 metros rasos, Bruno Sganzerla no lançamento de peso e na prova de revezamento 4×100.

Os atletas Mario Augusto nos 110 metros sobre barreiras, José Luiz da Silva nos 5.000 metros, Juliano Dezan no lançamento de peso e a equipe de atletismo masculino trouxeram as medalhas de prata para Carapicuíba.

Já Ítalo Matheus nos 800 metros rasos, Mario Augusto nos 400 metros com barreiras, Elvis Santana nos 1.500 metros e no revezamento 4 x 400 metros conquistaram as medalhas de bronze.

Outros atletas também contribuíram para o bom desempenho carapicuibano na competição: Kaue Felipe, Expedito Ramos, José Luiz , Idevildo dos Santos, Maicon Siqueira, Mirna Carvalho e Luiza Pacheco.

Futebol

A seleção feminina de futebol adulto conquistou na segunda-feira, 23, a medalha de bronze ao superar a equipe de Itanhaém.

O time masculino sub 20 de futebol encerrou sua participação nos Jogos Regionais 2014 na quarta colocação.

A Prefeitura e a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba parabenizam a todos pelas conquistas.