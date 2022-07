Prefeitura entrega tablets para professores da rede municipal

Data de Publicação: 26 de junho de 2014

Cerca de 900 professores da rede municipal de ensino de Carapicuíba passam a contar com mais uma ferramenta que aprimora a qualidade de ensino: a Prefeitura adquiriu tablets, com recursos próprios, e já entregou aos educadores e gestores.

O objetivo é introduzir a informatização em sala de aula e facilitar o acesso dos professores a ferramentas de ensino, com aplicativos do Ministério da Educação, Instituto Ciência Hoje e outros.

A entrega foi feita de 23 a 26 de junho, para que os professores estejam aptos a usar os novos tablets no próximo semestre. O prefeito Sergio Ribeiro participou da entrega nesta quinta-feira. Para ele, a aquisição dos equipamentos com recursos da Prefeitura é mais um passo importante para garantir organização e acesso a informações com agilidade. “Atualmente a educação municipal de Carapicuíba está no mesmo patamar de outras cidades com orçamentos maiores”.