Carapicuíba tem projeto para revitalizar sinalização de trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 26 de junho de 2014

Atuação faz parte da Ação Social “Prefeitura no seu Bairro”

e Ariston é o primeiro bairro a receber as melhorias

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou neste mês o Projeto de Orientação do Trânsito (POT), que visa revitalizar a sinalização de trânsito para pedestres e motoristas. A iniciativa acontece em conjunto com a Ação Social Prefeitura no seu Bairro.

O bairro Cidade Ariston foi o primeiro a passar pelas alterações e as Avenidas Dante Carraro e Bárbara H. Caprotti já estão com nova pintura de solo. A Avenida Vitório Fornazaro será a próxima via a passar por revitalização.

As atividades acontecem em dois turnos com a equipe da SMTT atuando durante o dia e uma empresa contratada trabalha no período da noite. As benfeitorias incluem pintura de separação de pistas e faixas de pedestres e os cruzamentos estão demarcados com sinal de preferência. Essas são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Foi realizada varredura para notificar e apreender veículos abandonados no Ariston e essa tarefa será uma prática também nos outros bairros que receberão a “Prefeitura no seu Bairro”.

Acompanhe no Portal da Prefeitura de Carapicuíba as publicações sobre as próximas ações da “Prefeitura no seu Bairro”.

Prefeitura no seu Bairro

Esta grande ação social mobiliza diversas secretarias municipais – Governo, Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente, Receita e Rendas, Jurídico, Obras e Cultura, que em mutirão, levam em dia de sábado, ações visando facilitar o acesso a serviços que normalmente só estão disponíveis em dias úteis, atingindo também pessoas que têm dificuldade em locomover-se até o Centro.

Além da ação social, a Prefeitura também realiza melhorias nas ruas limpeza de bocas de lobo, dentre outros.

O prefeito Sergio Ribeiro participa com o Gabinete Itinerante, conversando e acolhendo as reivindicações da população. Criado em 2010 no município e aprovado pela população, o “Prefeitura no seu Bairro”, já percorreu praticamente todos os bairros da cidade e retorna para promover cidadania e inclusão social.