Prefeitura e convidados resgatam os 50 anos de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de junho de 2014

Na última quinta, 26 de junho, a Prefeitura de Carapicuíba reuniu autoridades e personalidades para o “Resgate Histórico do Município”, evento em preparação para os a festa de 50 anos de emancipação, em 26 de março de 2015. O prefeito Sergio Ribeiro recepcionou os convidados e as autoridades presentes, como vereadores e secretários municipais se dizendo “feliz por estarmos vivendo um momento único de Carapicuíba”.

O evento, preparado e organizado pela Secretaria de Governo, reuniu personalidades e familiares de pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade, como os ex-prefeitos Fuad Chucre e Luiz Carlos Neves, que tiveram lugar à mesa ao lado de Sergio Ribeiro. Ângela Faustino, neta do primeiro prefeito, Antônio Faustino dos Santos e Rose Cássia de Almeida, neta de João Acácio de Almeida, aceitaram o convite para representar os ex-prefeitos falecidos. Além destes, teve lugar à mesa o empresário João Batista Costa, conhecido como João Del Rey.

Ao relatar a história de Carapicuíba, membros da mesa falaram do tempo em que trabalharam pela cidade, sob seus pontos de vista. A primeira a falar foi Ângela Faustino, que trabalhou com seu pai nos primeiros anos do município. Ela relembrou o episódio da emancipação e as dificuldades para implantar a nova administração. João Del Rey lembrou dos anos 70, quando todas as ruas do município eram de terra e o transporte coletivo era feito, em grande parte, por peruas. Os ex-prefeitos Luiz Carlos e Fuad Chucre resgataram um pouco de suas trajetórias como prefeitos do município.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou que esta é uma de várias ações para marcar as comemorações dos 50 anos. “Toda a população é chamada a participar e contribuir, afinal, cada um vai ter seu pedaço de benfeitoria na cidade no decorrer da história”. Ele destacou a construção do Carapicuíba Plaza Shopping para a autoestima do cidadão carapicuibano: “Carapicuíba tem mercado consumidor e quando a vida melhora, o povo quer mais”.

Sergio Ribeiro concluiu com o balanço da situação atual, com destaque para o crescimento econômico da cidade. Em 2012, Carapicuíba foi a 21ª cidade do estado que fez mais investimentos (R$ 78 milhões), à frente de municípios com maior arrecadação como Bauru e Jundiaí. “Atualmente somos a segunda cidade no Brasil que mais recebe investimentos do Governo Federal e a 19ª nos investimentos do Governo do Estado. A população pode acompanhar diariamente a destinação desses recursos nas obras que estão transformando Carapicuíba“.

A Prefeitura iniciou a contagem regressiva no dia 13 de novembro de 2013, há 500 dias do 50º aniversário da cidade, lançando no Calçadão, a campanha “Rumo aos 50 anos – Novos caminhos, um novo futuro”. Um totem com dois metros e meio de altura foi instalado, fazendo a contagem regressiva diariamente. O conteúdo deste encontro histórico será aproveitado para a criação de materiais impressos e áudio visuais em comemoração aos 50 anos da emancipação político administrativa de Carapicuíba.