Em Carapicuíba, alfabetizadores participam de aula inaugural do PNAIC

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 1 de julho de 2014

No último sábado, 29 de junho, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação realizou a aula inaugural da formação de professores que aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). A adesão do município ocorreu em 2013, por iniciativa do prefeito Sergio Ribeiro.

A adesão dos professores do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Carapicuíba ocorre por meio da inscrição no curso de formação que prepara os profissionais para alcançar o objetivo da alfabetização até os 7 anos. Desde o ano passado, a Secretaria da Educação realiza formações do PNAIC voltada para professores alfabetizadores.

A formação para os professores do 1º ao 3º ano acontece sempre aos sábados. O curso é de 160 horas, ministrado pelos Orientadores de Estudos. O eixo deste ano será a Matemática integrada com a Língua Portuguesa. Os professores receberão uma bolsa no valor de R$ 200,00. Todos terão o certificado da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas).

Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o Pacto é um compromisso assumido pelos governos federal, estaduais e municipais para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

A Prefeitura de Carapicuíba prioriza a educação de qualidade. Desde 2009 o prefeito Sergio Ribeiro adotou importantes medidas para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola, como a alimentação escolar feita na própria escola, uniforme e material escolar gratuito, capacitação e formação de professores, aumento de vagas, dentre outras ações. “Estamos em sintonia com as metas do Governo Federal e aos princípios da educação de qualidade, que ofereça cidadania a nossas crianças, que serão os adultos do futuro”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.