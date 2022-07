Carapicuíba atinge classificação histórica nos Jogos Regionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de julho de 2014

Carapicuíba encerrou com sucesso sua participação nos 58º Jogos Regionais 2014, disputado entre os dias 18 e 28 de junho na cidade de Osasco. A delegação de esportistas mantidas pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer (Secel) fez sua melhor participação na história da competição com 164,5 pontos e 11 troféus conquistados. Com a pontuação obtida os atletas carapicuibanos levaram a cidade à inédita quarta colocação geral da 2ª divisão dos Jogos Regionais.

Nos dez dias de evento Carapicuíba conquistou 33 medalhas (individuais e por equipe), sendo 12 ouros, 14 pratas e 7 bronzes. Atletismo foi a modalidade que trouxe mais medalhas, 15 no total, seguida pelo tênis de mesa que conquistou 7 premiações ao longo da competição.

Nas disputas por equipes, Carapicuíba conseguiu chegar ao pódio em 11 oportunidades conquistando a medalha de ouro no vôlei de quadra feminino, no tênis masculino e no xadrez feminino. Já as equipes de futsal masculino, tênis feminino, tênis de mesa feminino e masculino e atletismo masculino ficaram com a prata, enquanto futebol feminino, futebol society e vôlei de praia feminino conquistaram o bronze.

Em outras modalidades a delegação carapicuibana obteve pontos que ajudaram a alavancar o desempenho da cidade na pontuação final da competição, tais como: atletismo feminino, basquete feminino e masculino, biribol, bocha, capoeira feminino e masculino, damas, futebol masculino, futsal feminino, handebol feminino e masculino, karatê feminino e masculino, malha, natação feminino e masculino, vôlei de quadra masculino, vôlei de praia masculino e xadrez masculino.

O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária de Esporte e Lazer Fátima Brito parabenizam a todos os atletas que competiram pela cidade e também a todos que trabalharam por Carapicuíba no apoio à delegação. “A colocação histórica da delegação de Carapicuíba é fruto de um trabalho conjunto e em longo prazo da Prefeitura, dos atletas e dos profissionais da Secel. Este resultado é a valorização do esporte e da juventude de Carapicuíba” ressaltou Sergio Ribeiro.

Primeira divisão em 2015

Mesmo Carapicuíba pertencendo à 2ª divisão dos Jogos Regionais, as equipes da cidade que terminaram as disputadas de suas respectivas modalidades na 1ª ou 2ª colocação conquistaram o acesso para a 1ª divisão da competição em 2015.

Neste caso, as equipes de vôlei de quadra feminino, tênis masculino e xadrez feminino, campeãs em suas modalidades, já alcançaram o acesso para as disputas do próximo ano. Já os atletas de futsal masculino, tênis feminino, tênis de mesa feminino e masculino e do atletismo masculino, ganhadores de medalhas de prata em 2014, também jogarão em 2015 a 1ª divisão dos Jogos Regionais.

Jogos Abertos do Interior

As equipes de Carapicuíba, campeãs em suas modalidades, garantiram vaga direta para participarem da 78ª edição dos Jogos Abertos do Interior, competição que reúne as melhores equipes das oito regiões esportivas do Estado de São Paulo.

A disputa será realizada entre os dias 03 e 15 de novembro de 2014, na cidade de Bauru, e Carapicuíba será representada pelas equipes de tênis masculino, vôlei de quadra feminino e xadrez feminino.