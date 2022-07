Projeto que revitaliza sinalização de trânsito chega à Vila Menck

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 1 de julho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) iniciou no mês de junho o Projeto de Orientação do Trânsito (POT), que visa revitalizar a sinalização de trânsito para pedestres e motoristas. Nesta semana as atividades acontecem no bairro Vila Menck, nas avenidas Tambory e Acácias, Rua do Aderno e Marginal Cadaval.

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além das rotatórias e dos cruzamentos que são demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

No último dia 25, nas regiões próximas à divisa com o município de Cotia foram colocadas placas de orientação para ajudar motoristas que chegam à Carapicuíba e precisam acessar o centro da cidade e outros bairros. Esta fase de implantação do POT aconteceu nos bairros Santa Tereza, Jd. Novo Horizonte, Aldeia e Av. São Camilo.

A iniciativa também ocorre em conjunto com a Ação Social “Prefeitura no seu Bairro” que neste final de semana, 05 de julho, acontecerá na UBS Vila Menck a partir das 10 horas.

As atividades acontecem em dois turnos com a equipe da SMTT atuando durante o dia e uma empresa contratada trabalha no período da noite. Foi realizada varredura para notificar e apreender veículos abandonados no Ariston e essa tarefa será uma prática também nos outros bairros que receberão a “Prefeitura no seu Bairro”.

O bairro Cidade Ariston foi o primeiro a passar pelas alterações e as Avenidas Dante Carraro, Vitório Fornazaro e Bárbara H. Caprotti já estão com nova pintura de solo.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância do projeto: “É a prefeitura no caminho para os 50 anos trabalhando para encontrar soluções e enfrentar o desafio de melhorar e aprimorar cada vez mais a mobilidade urbana em Carapicuíba”.

Rua do Jd. Santo Antônio passará a ser mão única

A partir de 04 de julho, sexta-feira, a Rua Presbítero Adelino C. da Silva, no Jd. Santo Antônio passará a ser mão única no sentido centro. Esta via é muito íngreme e a alteração é necessária para impedir que acidentes entre veículos e pedestres continuem a acontecer.

A SMTT realizou a pintura de sinalização de solo e também colocará placas indicando o novo sentido da rua.