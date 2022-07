30ª Festa Nordestina continua como alternativa de cultura e lazer em Carapicuíba

Data de Publicação: 2 de julho de 2014

Ainda dá tempo de prestigiar a 30ª Festa Nordestina, que acontece no estacionamento da Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, entre a entrada da COHAB e o Calçadão, no Centro, sempre a partir das 18h. No último dia 29, durante a Festa, aconteceu a queima de fogos em comemoração ao dia de São Pedro, padroeiro de Carapicuíba.

De 03 a 06 de julho, a animação da festa continua com comidas típicas, em barracas que comercializam os alimentos, além dos shows com os grandes ícones da música nordestina, como Frank Aguiar, Nelson Nascimento, Buzão do Forró, dentre outros (programação completa abaixo).

A 30ª Festa Nordestina de Carapicuíba, segundo ressalta o prefeito Sergio Ribeiro, foi pensada para os migrantes nordestinos que vivem no município. “Eles tiveram uma parcela fundamental no desenvolvimento da cidade. A tradicional festa busca reconhecer essa importância, ao lado de outras atividades que serão realizadas em preparação dos 50 anos de emancipação político administrativa.”

Programação

03/07 – Frank Aguiar

04/07 – Modelos do Forró

05/07 – Buzão do Forró

06/07 – Nelson Nascimento.