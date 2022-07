Prefeitura traz mais recursos para Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 2 de julho de 2014

Na última sexta-feira, 28 de Junho, o prefeito Sergio Ribeiro deu mais um passo importante para o desenvolvimento e melhoria do trânsito do município. Assinou, junto ao Estado, repasse de R$ 29 milhões para a execução de três grandes obras, entre elas recapeamento asfáltico e recuperação da Avenida Inocêncio Seráfico.

A liberação deste recurso foi solicitada durante a inauguração do Restaurante Bom Prato, em 8 de maio, quando o prefeito e o governador se encontraram em Carapicuíba. O prefeito propôs que parte do valor do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento) fosse destinada para esta obra, e o governador aceitou sua proposta.

A verba do FUMEFI é um recurso destinado ao município e cabe ao prefeito decidir como utilizá-lo. Sergio Ribeiro optou pelo recapeamento desta que é a principal avenida do município, melhorando sua fluidez e mobilidade, além da conservação dos veículos.

Outra intervenção importante que se tornará realidade por meio deste repasse é a canalização de trecho do córrego Gopiúva na altura da Praça José Apolinário. Ali será construído um retorno para acesso à Avenida Marginal. A terceira obra será o recapeamento nas vias próximas ao futuro Boulevard, que ficará sobre o terminal rodoviário em construção no Centro.

Há oito meses de completar 50 anos de emancipação, o município tem diversas obras em andamento ou em fase de licitação, como o Novo Centro, com a construção do terminal, boulevard e túnel, parcerias com o Governo Federal e iniciativa privada que estão trazendo o IFSP (Escola Técnica Federal) e a Praça do Esporte e da Cultura no Ariston e a construção de 15 creches pelo programa Proinfância, que representam mais 3 mil vagas para auxiliar as mães que precisam de um local seguro para deixar seus filhos, além do Sesi para Carapicuíba, que oferecerá vagas para mil alunos.

A prefeitura entregou 392 apartamentos do Conjunto Tambory para os moradores do Murão, de um total 532, seguindo em frente na canalização do Córrego Cadaval. Prepara também a entrega dos primeiros apartamentos para os moradores da área da Savoy.

O prefeito Sergio Ribeiro destaca o crescimento econômico da cidade. “Em 2012, Carapicuíba foi a 21ª cidade do estado que fez mais investimentos, R$ 78 milhões, à frente de municípios com maior arrecadação como Bauru e Jundiaí. Atualmente somos a segunda cidade no Brasil que mais recebe investimentos do Governo Federal e a 19ª nos investimentos do Governo do Estado”.