Carapicuíba leva ação “Prefeitura no seu Bairro” para Vila Menck

Data de Publicação: 3 de julho de 2014

Moradores da Vila Menck recebem neste sábado, 5 de julho, a partir das 10h, a ação social “Prefeitura no seu Bairro” na Estrada das Acácias, 202, próximo à UBS. A ação social vai oferecer serviços voltados à saúde, entre eles, exames preventivos de PA (Pressão Alta) e Dextro (Diabetes), atendimento odontológico preventivo, vacinação e mutirão de Papanicolau.

Haverá também orientação para pequenos empreendedores, atendimento jurídico para tirar dúvidas, inscrição no Programa Bolsa Família, atividades culturais e brincadeiras para crianças. Além da ação social, a Prefeitura também realizará melhorias nas ruas, com limpeza de bocas de lobo, recolhimento de materiais inservíveis, dentre outras ações.

Aprovado pela população, o “Prefeitura no seu Bairro”, percorreu em 2014, bairros como 40 Casas, Vila Leopoldina, Parque Florida e Ariston, promovendo cidadania e inclusão social.

O prefeito Sergio Ribeiro participa com o Gabinete Itinerante, conversando e acolhendo as reivindicações da população. “É um momento privilegiado em que podemos ouvir da população as necessidades de cada bairro”, ressaltou o prefeito.

Prefeito dá início ao Projeto de Orientação no Trânsito (POT)

Teve início nesta segunda-feira, 30 de junho, Projeto de Orientação do Trânsito (POT), com ações para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como estacionar em locais proibidos. As benfeitorias incluem pintura de separação de pistas, faixas de pedestres e demarcação de cruzamentos com sinal de preferência.