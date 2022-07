Villareal conquista a Copa Seletiva de Futebol 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 3 de julho de 2014

A Copa Seletiva de Futebol 2014 chegou ao fim no último domingo, 29, e a equipe Villareal F.C. foi a grande campeã. Esta competição é organizada e supervisionada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba. Ao todo 65 equipes participaram da competição.

Em partida bem movimentada o time Villareal superou o E.C. Bola Branca por 3 a 0 e ambas garantiram sua participação na Copa Prata 2014.

A cerimônia de premiação contou com a presença da secretária de Esportes e Lazer de Carapicuíba, Fátima Brito, que fez a entrega dos troféus e medalhas para as equipes e parabenizou os dirigentes e atletas pelo bom campeonato realizado.

Copa Prata 2014

A 19ª edição da Copa Prata de Futebol 2014 começa no dia próximo dia 26 e contará com a participação de 16 equipes.

Na primeira fase, as equipes do mesmo grupo se enfrentam em turno e returno e os dois melhores colocados de cada chave garantem vaga para as quartas de final. A partir desta fase o time com melhor campanha sempre terá a vantagem de jogar pelo empate para avançar para a fase seguinte.

Já o descenso será definido após a final da primeira fase, com as duas equipes com pior campanha na classificação geral da Copa Prata 2014 serão rebaixadas para a Copa Bronze de 2015.