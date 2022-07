Carapicuíba realiza Congresso Técnico para Copa Prata 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 3 de julho de 2014

A Secretaria de Esportes e Lazer realizou no Ginásio Tancredão na última terça-feira,01, o congresso técnico com as 16 equipes participantes da 19ª Copa Prata de Futebol 2014. O evento foi presidido pela secretária Fátima Brito e contou com a presença dos representantes dos times envolvidos na disputa.

Foram discutidos pontos específicos do regulamento geral do torneio, além do sorteio que dividiu as agremiações em quatro grupos.

As partidas serão disputadas aos sábados no Estádio do Niterói e domingos no Campo da INAC e Campo do Parque do Planalto. O torneio terá início no dia 26 de Julho.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as equipes do mesmo grupo se enfrentam em turno e returno e os dois melhores colocados de cada chave garantem vaga para as quartas de final. A partir desta fase o time com melhor campanha sempre terá a vantagem de jogar pelo empate para avançar para a fase seguinte.

Já o descenso será definido após a final da primeira fase, com as duas equipes com pior campanha na classificação geral da Copa Prata 2014 serão rebaixadas para a Copa Bronze de 2015.

Confira como ficou a composição dos grupos para esta edição da Copa Prata e, a seguir, a tabela da primeira rodada da Copa Prata 2014.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Brasinha Unidos da Vila Iza Aliança Paulista União Total Muleques da Vila Bom Pastor Furacão Mary Jane XI Garotos Maresias Ajax Villareal Caracas Família Garotos do Morro Bola Branca

Campo Do Niterói – 26/07/2014 – Sábado

(Avenida Perimetral Norte, 246 – Cohab 2)

14:30 Brasinha x Xi Garotos 16h Unidos V. Iza x Maresias

Campo da Inac – 27/07/2014 – Domingo

(Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston)

10:30 Muleques x Caracas 12h Aliança x Ajax 13:30 Mary Jane x Bola Branca

Campo do Planalto – 27/07/2014 – Domingo

(Rua Serra de Mailasqui, s/n – Jardim Planalto)