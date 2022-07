Prefeitura de Carapicuíba promove o 6º EnCon

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de julho de 2014

Teve início, nesta segunda, 14, o 6º EnCon, Encontro de Formação Continuada da Rede Municipal de Educação de Carapicuíba. A abertura ocorreu no Ginásio Ayrton Senna, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e da secretária de Educação, Aparecida da Graça Carlos, autoridades do município e da região, e cerca de mil professores e profissionais da educação. O encontro prossegue até o dia 17.

O evento é realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, em parceria com a Escola do Futuro e Faculdade Nossa Cidade, oferecendo formação, debate, oficinas e troca de experiências entre professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Novidades para este ano são os relatos de experiências pelos próprios profissionais da rede municipal e as saídas educativas, com atividades em parques e museus, entre outros. As oficinas e debates acontecem na Faculdade Nossa Cidade e as atividades noturnas, no Teatro Jorge Amado.

“A Formação Continuada, que realizamos pelo sexto ano consecutivo, resulta em qualificação profissional para professores e qualidade no ensino para nossos alunos”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.