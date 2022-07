Carapicuíba promove “Prefeitura no seu Bairro”

Data de Publicação: 11 de julho de 2014

Moradores da Vila Menck receberam no último sábado, 5 de julho a ação social “Prefeitura no seu Bairro”, que ofereceu serviços voltados à saúde, orientação para pequenos empreendedores, atendimento jurídico, inscrição no Programa Bolsa Família, atividades culturais e brincadeiras para crianças, dentre outras ações.

Aprovado pela população, o “Prefeitura no seu Bairro”, já percorreu os bairros 40 Casas, Vila Leopoldina, Parque Florida, Ariston, e agora Vila Menck promovendo cidadania e inclusão social.

O prefeito Sergio Ribeiro participou, conversando e acolhendo as reivindicações da população. “É um momento privilegiado em que podemos ouvir da população as necessidades de cada bairro”, ressaltou o prefeito.