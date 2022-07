Prefeitura faz vistoria no serviço de recapeamento asfáltico em ruas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 15 de julho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba já iniciou os trabalhos de recapeamento de ruas e avenidas da cidade. Estas obras são realizadas com recurso obtido pelo prefeito Sergio Ribeiro junto ao Governo Federal para a execução do recapeamento asfáltico de 16 vias.

Até o momento, sob vistoria do prefeito, três vias do bairro 40 Casas, na região da Vila Dirce, já estão com o asfalto refeito, sendo elas as ruas Bragança Paulista, Atibaia e Piquerobi. Veja abaixo a ruas que em breve serão contempladas:

40 Casas: Ruas Anderson, Piquete e Colina

Vila Cretti: Ruas Fernando Prestes, José Custódio de Almeida e Ferraz de Vasconcelos

Vila Dirce: Ruas Cravinhos e Jundiaí

Parque Jandaia: Ruas Derivan de Araújo Castro e Newton Macha Júnior

Cidade Ariston: Rua Dois Córregos

Vila Margarida: Ruas Agudenses e Carlos Magno Calsolari

Obras na Av. Inocêncio Seráfico já começaram

Além dessas vias, também foram iniciados os trabalhos de revitalização da Av. Inocêncio Seráfico. No sentido bairro-centro, as obras começaram na segunda, 07, e o início no sentido centro-bairro será na terça, 15.

O prefeito Sergio Ribeiro assinou em junho, junto ao Estado, repasse de R$ 29 milhões para a execução de três grandes obras, entre elas recapeamento asfáltico e recuperação da Avenida Inocêncio Seráfico. Outra intervenção importante que se tornará realidade por meio deste repasse é a canalização de trecho do córrego Gopiúva na altura da Praça José Apolinário. Ali será construído um retorno para acesso à Avenida Marginal. A terceira obra será o recapeamento nas vias próximas ao futuro Boulevard, que ficará sobre o terminal rodoviário em construção no Centro.

A liberação deste recurso foi solicitada durante a inauguração do Restaurante Bom Prato, em 8 de maio, quando o prefeito e o governador se encontraram em Carapicuíba. O prefeito propôs que parte do valor do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento) fosse destinada para esta obra, e o governador aceitou sua proposta.

A verba do FUMEFI é um recurso destinado ao município e cabe ao prefeito decidir como utilizá-lo. Sergio Ribeiro optou pelo recapeamento da Avenida Inocêncio Seráfico, que é a principal avenida do município, melhorando sua fluidez e mobilidade, além da conservação dos veículos.

O prefeito Sergio Ribeiro destaca os investimentos: “Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Estamos trabalhando para alcançar este objetivo, cuidando das ruas e avenidas do município”.