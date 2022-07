Obras do Novo Centro também acontecem durante a noite

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 15 de julho de 2014

As obras do Projeto Novo Centro de Carapicuíba seguem em ritmo intenso. Conforme solicitação do prefeito Sergio Ribeiro para acelerar a construção, agora são duas as frentes de trabalho que atuam em dois turnos, trazendo maior agilidade e diminuindo o impacto na rotina de quem circula na região central.

Os turnos estão divididos entre diurno (das 7h às 17h) e noturno (das 19h às 5h). Está em andamento a fase de escavação do solo na Av. Mário Covas para que seja feita a passagem de nível (túnel) e a colocação das colunas para a laje do boulevar que ligará o Calçadão ao Terminal Municipal e estação da CPTM.

A expectativa é que ações como essas consigam abreviar tempo de duração das obras e adiantar em dois meses a entrega da passagem de nível (túnel), do terminal municipal de ônibus e do boulevard.

Depois do processo de fundação e fixação de estacas e vigas, que representa parte da obra que não se vê, a população agora pode acompanhar diariamente a rotina e os avanços nos trabalhos das equipes que tocam esta importante construção da região central da cidade em ritmo acelerado. No Calçadão, durante todo o dia, várias pessoas param e observam o trabalho dos operários, percebendo assim, com mais clareza, o quão grande será a transformação na região central da cidade.

Muito em breve os moradores poderão se orgulhar do novo cartão postal da cidade, assim como todos que a utilizam diariamente como rota de passagem.

“Nosso município vive uma nova realidade que traz desafios. As obras do Novo Centro comprovam isso, gerando expectativa para a população. Com os trabalhos a todo vapor, em breve consolidaremos nosso objetivo de transformar o centro da cidade. É Carapicuíba rumo aos 50 anos”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Vias do Centro serão recapeadas ao final das obras

As ruas e avenidas do Centro de Carapicuíba serão recapeadas ao final das obras do Projeto Novo Centro. Vias que hoje fazem parte do desvio da como as Avenidas Celeste, Miriam e Consolação, além do viaduto Jorge Julian receberão novo asfalto.

Os reparos serão necessários após a normalização dos desvios de fluxo veículos e o tráfego de transportes pesados, as vias no entorno da obra ficarão com a pavimentação prejudicada. O Projeto Novo Centro contempla todas as necessidades do entorno para que ao final das obras, Carapicuíba tenha um conjunto completo de mudanças e benfeitorias na região central.