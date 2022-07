Carapicuíba inicia sua participação no Troféu Piratininga

Data de Publicação: 17 de julho de 2014

As seleções de futsal masculino de Carapicuíba participam neste sábado, 19, do Troféu Piratininga, competição promovida pela Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS). Duas equipes, sub-16 e sub-20, formadas através da parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer (SECEL) e Liga Carapicuibana de Futebol de Salão (LICAFUSA) estarão na disputa.

A delegação que representa a cidade conta com a participação de 28 atletas, divididos em duas categorias. Vale ressaltar ainda que todos disputam os campeonatos municipais e fazem parte da seleção formada pela liga de Carapicuíba.

A competição é dividida em oito regiões e Carapicuíba está na região número um, onde há duas chaves com três times cada. Somando todas as regiões serão 32 equipes disputando o título. Na categoria sub-16 o grupo é composto por Carapicuíba, Jandira e Osasco e no sub-20 Carapicuíba tem como adversários as equipes de Itapevi e Jandira.

Carapicuíba estreia com a categoria sub-16 enfrentando a equipe de Jandira, em partida às 15h no Ginásio Everaldo Santana Rosário, localizado na Rua José Marcolino, 15, Jd. Brotinho, Jandira. Já a categoria sub-20 faz sua primeira partida também contra a equipe Jandirense no dia 26, às 15h30 no Ginásio Ayrton Senna, Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 (Cohab 5).

Carapicuíba já conquistou três títulos na competição. Em 2007 foi campeã Sub-20 e em 2007, 2008 e 2013 campeã Sub-15.