Prefeitura participa da abertura do 6º Encon

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 18 de julho de 2014

Professores da rede municipal de ensino participaram, durante esta semana (de 14 a 17), do 6º EnCon – Encontro de Formação Continuada da Rede Municipal de Educação de Carapicuíba. A abertura ocorreu no Ginásio Ayrton Senna, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e da secretária de Educação, Aparecida da Graça Carlos, autoridades do município e da região, e cerca de mil professores e profissionais da educação.

O prefeito Sergio Ribeiro disse na abertura que o desafio na Educação vai além de resolver as dificuldades do dia a dia. “Temos que avançar na qualidade da educação, formar uma cultura de paz, de democracia e de igualdade. Isso passa pela formação de nossos educadores, para que ajudem a formar cidadãos que tenham liberdade de agir e pensar”, enfatizou.

Nos dias 15, 16 e 17, a Secretaria Municipal de Educação realizou formações, oficinas e trocas de experiências na FNC (Faculdade Nossa Cidade). Professores se dividiam em atividades simultâneas de acordo com as áreas de interesse.

O evento é realizado anualmente (desde 2009) pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, em parceria com a Escola do Futuro e Faculdade Nossa Cidade, oferecendo formação, debate, oficinas e troca de experiências entre professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.