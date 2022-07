Prefeitura realiza transformações na coleta de resíduos e limpeza urbana

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 21 de julho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba vem cumprindo as deliberações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre a coleta de lixo na cidade. Este termo foi assinado pelo prefeito Sergio Ribeiro em dezembro de 2013, no Ministério Público Estadual. A assinatura se deu após uma audiência com a presença do prefeito e os promotores Sandra Reimberg, Camila Moura e Silva e Guilherme Mello Ferraz de Siqueira.

Desde então a prefeitura implantou diversas ações, entre elas:

– Terceirização de parte da coleta para a empresa 4R Ambiental, que atualmente é responsável por 90% da área de Carapicuíba;

– Ações como “Prefeitura no seu bairro” realiza melhorias nas ruas, limpeza de bocas de lobo, pintura de faixas de pedestres, dentre outros;

– Ações “Cata Treco” que recolhem móveis e outros objetos inservíveis dispensados pela população;

– Ações educativas junto a escolas com recolhimento de óleo de cozinha, garrafas pet e lacre de latinhas;

– Ecoponto (Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, 67, em frente ao Fórum) recebe em horário comercial: tábuas, telhas, fiações, tubulações e materiais de acabamento, móveis e equipamentos domésticos, lâmpadas;

– Sistema de recolhimento e logística para reaproveitamento de pneus, que retirou em apenas um dia, três mil unidades das ruas.

A Prefeitura continuará com essas políticas públicas para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população e conta com a colaboração de todos para que Carapicuíba seja uma cidade cada vez mais bonita e limpa.