Prefeitura realiza jogos de futebol com grandes estrelas do esporte

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 22 de julho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba realiza no próximo domingo, 27, no Estádio Municipal Niterói três jogos de futebol que fazem parte do calendário de eventos comemorativos aos 50 anos da cidade. As partidas serão organizadas pela Secretaria de Esportes e Lazer e contará com a presença de ex-jogadores profissionais dos quatro principais times paulista: Mauro (ex-Corinthians), Edu Bala (ex-Palmeiras), João Paulo (ex-Santos) e Eliel (ex-São Paulo).

O primeiro jogo será às 9h30 entre E.C Jardim Planalto (master) versus Seleção Super Masters e às 11h jogam as equipes A.D. Vasco da Gama contra E.C. Nacional. Às 12h30 acontece o “Jogo das Faixas” entre Barcelona (campeão da Copa Ouro de Carapicuíba 2014) contra o time da Vila Sapo (campeão de Barueri) e as equipes trocarão as faixas de campeão. O Barcelona entregará a faixa ao Vila do Sapo que fará o mesmo com o Barcelona, com a faixa de campeão da Copa Ouro.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou que esta é uma de várias ações para marcar as comemorações dos 50 anos. “Toda a população é chamada a participar e contribuir, afinal, cada um vai ter seu pedaço de benfeitoria na cidade no decorrer da história”.

A Prefeitura iniciou a contagem regressiva no dia 13 de novembro de 2013, a 500 dias do 50º aniversário da cidade, lançando no Calçadão, a campanha “Rumo aos 50 anos – Novos caminhos, um novo futuro”. O prefeito convida a comunidade e fala da importância do envolvimento de todos: “Eventos como este mostram a valorização do esporte e da qualidade de vida em Carapicuíba. Contamos com a presença de todos”.