Prefeitura marca presença na Cerimônia de transmissão do governo da Diocese de Osasco

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 23 de julho de 2014

Sergio Ribeiro, prefeito de Carapicuíba, participou da cerimônia de posse do novo bispo da Diocese de Osasco, D. Frei João Bosco, que tomou posse no último domingo, 20, como terceiro bispo diocesano.

A tomada de posse se deu com a leitura da Bula Pontifícia na qual o Papa Francisco nomeou D. Frei João Bosco como Bispo Diocesano de Osasco e em seguida houve a transmissão do governo Pastoral da Diocese e entrega do Báculo do então administrador apostólico, D. Ercílio Turco para o novo bispo.

Estiveram presentes no evento cerca de dezenove bispos das mais diversas dioceses e autoridades das treze cidades que compõe a diocese de Osasco. Dom João Bosco saudou e agradeceu as autoridades presentes dizendo que se encontraria com eles em breve para se unirem no trabalho dos mais necessitados.

O prefeito manifestou, no encontro com o novo bispo, que faz votos que a diocese continue a se desenvolver na caridade e no anúncio de Jesus Cristo. “Como tem sido nossa prática desde que me tornei prefeito, coloco-me ao lado da Igreja Católica para que seja assegurado o cuidado com os que mais precisam, e continuemos as parcerias para a promoção da pessoa humana”, reiterou o Sergio Ribeiro.