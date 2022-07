Carapicuíba vence na estréia do Troféu Piratininga 2014

Data de Publicação: 23 de julho de 2014

A seleção de futsal masculino sub-16 de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Liga Carapicuibana de Futebol de Salão (Licafusa) iniciou com vitória sua participação no Troféu Piratininga 2014, torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol de Salão. No último sábado, 19, a equipe carapicuibana superou a seleção da Liga Jandirense de Futsal pelo placar de 7 a 3.

Seguindo as orientações do técnico Tonhão, a Seleção de Carapicuíba conseguiu ainda no primeiro tempo reverter o placar da partida, pois a equipe de Jandira marcou o primeiro gol do jogo. Ao término da primeira etapa, o resultado parcial era de 4 a 2 para o time carapicuibano.

No segundo tempo a equipe jandirense tentou diminuir a diferença de gols entre as equipes, mas o time de Carapicuíba soube aproveitar bem as chances de gol, o que resultou na ampliação da vantagem no placar e deu números finais a partida com a vitória por 7 a 3.

O próximo adversário de Carapicuíba será a seleção da Liga Osasquense e a partida será neste sábado, 26 de julho, às 14h no Ginásio Ayrton Senna localizado na Av. Antonio Faustino do Santos, s/n – COHAB II – Carapicuíba. Entrada franca.

Sub-20 estreia na competição

A seleção de futsal sub 20 de Carapicuíba iniciará sua participação no Troféu Piratininga também neste sábado, 26, enfrentando a seleção da Liga Jandirense de Futsal. A partida será realizada às 15h30 no Ginásio Ayrton Senna logo após o jogo da seleção sub-16.