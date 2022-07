Carapicuíba comemora Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas

Data de Publicação: 24 de julho de 2014

Prefeitura investe em ações para aumentar qualidade de vida das mulheres e promover a igualdade racial e étnica

Carapicuíba comemora nesta sexta, 25, o Dia Internacional das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas que neste ano tem como tema “Mulher: seus cabelos e a cor da sua pele não medem seu valor”. A Prefeitura, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria de Governo, realizou no Calçadão de Carapicuíba, nesta quarta-feira, 23, evento cultural que lembrou a importância da valorização da mulher.

Durante o evento aconteceram rodas de conversas, oficinas de tranças e lenços de cabeça, valorização das mulheres negras na sociedade e sua história, além de atrações culturais.

Em 25 de julho de 1992 aconteceu o 1º Encontro de Mulheres Organizadas, em Santo Domingos, República Dominicana, com a participação de representantes femininas de diversos países, para chamar atenção às demandas e necessidades nas vidas das mulheres negras da América Latina e Caribe. Essa data se tornou um marco da luta e da resistência das mulheres negras.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância de ações como esta. “As mulheres devem ocupar seus espaços na sociedade e contribuir com igualdade por um mundo melhor”, afirma o prefeito.

Prefeitura valoriza mulher em Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha para promover a igualdade e a qualidade de vida das mulheres. Em 2010 o prefeito Sergio Ribeiro criou a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, com a função de trabalhar pela sua valorização através de seminários, palestras, rodas de conversas, conferências, elaboração de projetos e articulação de políticas para as mulheres na sociedade civil.

Criada também em 2010, a Coordenadoria das Políticas para a Igualdade Racial age por meio de ações educativas, elaboração de projetos e articulação das políticas para promoção da igualdade e combate à discriminação racial.

A Prefeitura de Carapicuíba também aderiu ao Programa Pro-equidade de Gênero e Raça do Governo Federal, tem como objetivo promover a igualdade entre mulheres e homens no ambiente do trabalho.

Implantou em 2013 o Centro de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Crevim) que oferece serviços gratuitos nas áreas de assistência social, psicologia e apoio jurídico, colaborando para a cidadania e autoestima das mulheres que passaram por situações de violência doméstica.

A Secretaria da Saúde possui o Núcleo de Saúde da Mulher, setor específico voltado para campanhas de papanicolau, palestras de planejamento familiar em todas as Unidades Básicas de Saúde, Rede Cegonha para combater a mortalidade materna e neonatal (mulheres grávidas são atendidas em, no mínimo, seis consultas pré-natal).

Ainda em 2013, adesivou ônibus da cidade e iluminou a Praça das Bandeiras com a cor rosa para promover a Campanha Outubro Rosa, que visa combater e prevenir o câncer de mama.