Moradores da Savoy participam de sorteio para escolha de apartamentos

Data de Publicação: 24 de julho de 2014

Neste domingo, 27 de julho, a partir das 10h, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Caixa Econômica Federal, realiza o sorteio de 300 apartamentos do Conjunto Jardim das Flores, Vila Helena, que foram construídos com recursos do Governo Federal. A ação acontece no Ginásio Ayrton Senna (Av. Antônio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5).

As famílias que participam do sorteio, residentes na área da Savoy, foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Convênios e Projetos e estão habilitadas pela CAIXA a receberem seus apartamentos. O sorteio consiste na escolha aleatória do bloco em que vão residir. Em seguida, podem escolher um apartamento no bloco sorteado. As parcelas variam de acordo com a renda familiar, variando de R$ 25,00 até R$ 80,00, subsidiada por programa do Governo Federal para famílias que possuem renda familiar de até R$ 1.600,00.

É a realização de um sonho e o fim do pesadelo vivido durante anos por famílias residentes na área da Savoy. O terreno, ocupado durante décadas por cerca de 700 famílias, foi comprado pela Prefeitura por R$ 7 milhões em 2012, por meio de acordo com o Governo Estadual, evitando definitivamente que as os moradores fossem despejados, ameaça que existia desde 2006.

A Prefeitura, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, construiu os apartamentos na Vila Helena e construirá mais imóveis na própria área da Savoy, para que, além de serem proprietários de seus imóveis, tenham qualidade de vida e moradia digna. “A busca por uma solução definitiva para os moradores da Savoy é um compromisso meu, de muito antes de ser prefeito” ressaltou Sergio Ribeiro.