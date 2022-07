Prefeitura de Carapicuíba realiza oficina “Cores da Solidariedade”

Data de Publicação: 24 de julho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade realiza neste sábado, 26, a partir das 9h, na Praça da Árvore – Cohab V, oficina gratuita “Cores da Solidariedade”, como parte dos eventos em comemoração aos 50 anos da cidade.

Criado a partir de uma iniciativa da empresa CCR Via Oeste, Associação Cultural Pintura Solidária e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet (Lei de Incentivo à Cultura) e em parceria com o Fundo Social de Solidariedade dos municípios visitantes. O objetivo principal é incluir e propiciar o acesso à cultura, levando gratuitamente oficinas de pintura para crianças, adolescentes e idosos, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade, risco ou exclusão social.

A fonte de inspiração para as técnicas de pintura ensinadas nas aulas do Projeto é o artista plástico pernambucano Romero Britto. Suas obras são famosas no mundo todo e se destacam pela mistura de cores vibrantes e temas alegres.

O prefeito Sergio Ribeiro destacou os benefícios do Projeto: “Estamos trabalhando para que, ao completar 50 anos, Carapicuíba tenha alcançado vitórias em todas as áreas. Trabalhos como este demonstram o empenho da Prefeitura em alcançar este objetivo, promovendo cultura e bem estar à população”.

Serviço:

Oficina de pintura “Cores da Solidariedade”

Data: 26 de julho, sábado às 9h

Local: Praça da Árvore – Cohab V (situada entre as Avenidas Tancredo Neves e Antônio Faustino).