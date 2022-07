Seleção sub-20 de Carapicuíba empata na estreia do Troféu Piratininga

Data de Publicação: 29 de julho de 2014

A seleção masculina de futsal sub-20, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba e a Liga Carapicuibana de Futsal (Licafusa), fez sua estreia no Troféu Piratininga 2014 no último sábado, dia 26.

A equipe carapicuibana jogou em casa e ficou no empate por 4 a 4 na partida com a seleção de Jandira pela 1ª rodada da competição. Desde o início da disputa os times criaram boas oportunidades de gol que justifica o total de oito gols no jogo.

Na próxima rodada a equipe de Carapicuíba enfrentará a seleção da Liga Amadora de Itapevi, em jogo que será realizado nesta sexta-feira, 01 de agosto, às 20h no Ginásio CIEF, ocalizado na Av. Pedro Paulino, 120, Cohab – Itapevi. Entrada franca.

A seleção sub-16 de Carapicuíba joga com a equipe de Jandira no próximo dia 07 de agosto, às 20h, no Ginásio Ayrton Senna, localizado na Av. Antonio Faustino dos Santos, s/n, Cohab II. Entrada franca.