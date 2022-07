Primeira rodada da Copa Prata 2014 foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de julho de 2014

A 19º edição da Copa Prata 2014 de futebol começou neste fim de semana com partidas equilibradas. A 1º rodada teve oito jogos e foi marcada pela boa qualidade das equipes participantes. A competição, organizada e supervisionada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, conta com a participação de 16 equipes.

Apesar do frio e da chuva, os times tiveram boa movimentação em campo e equilíbrio nas finalizações, com quatro empates em oito partidas. O único jogo sem gols foi Bom Pastor x Família que ficou no 0 a 0.

Após o término da 1º rodada as equipes que despontaram na classificação em suas respectivas chaves foram: Brasinha F.S (Chave A), E.C. Unidos da Vila Iza (Chave B), E.C Aliança Paulista (Chave C) e E.C Bola Branca (Chave D) e agora ocupam a liderança de seus grupos.