Prefeitura de Carapicuíba promove Arraial Solidário

Data de Publicação: 31 de julho de 2014

Na próxima sexta-feira, 08 de agosto, a partir das 15 horas, o Estacionamento do Gabinete do Prefeito, na Rua Joaquim das Neves, 205, Centro, recebe o arraial dos servidores municipais, organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba, proporcionando momentos de confraternização entre funcionários, familiares e amigos.

A festa “Arraial Solidário”, assim denominada, está na 6° edição e oferece muita diversão com brincadeiras, quadrilha, música ao vivo, bingo e comidas típicas. Os valores arrecadados serão destinados para a 5°edição do casamento comunitário, uma realização também do Fundo Social de Solidariedade.