Prefeitura recebe homenagem dos moradores da Savoy

Data de Publicação: 31 de julho de 2014

No último domingo, 27 de julho, 277 famílias de Carapicuíba escolheram seus apartamentos no Conjunto Jardim das Flores, Vila Helena. São moradores assistidos pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal Projetos Especiais e Convênios e Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que residem na área da Savoy e cadastradas dos Programas Habitacionais Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) e Casa Paulista (Governo Estadual).

As famílias participaram do sorteio do bloco e em seguida escolheram o apartamento. As que não compareceram no domingo farão o sorteio no domingo, 8 de agosto. Financiadas pela Caixa Econômica Federal, as parcelas dos imóveis variam de acordo com a renda familiar, de R$ 25,00 até R$ 80,00 para quem possui renda familiar de até R$ 1.600,00.

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, participou da abertura do evento, acompanhado de secretários municipais e vereadores. Homenageado com uma placa em que os moradores agradecem o empenho pela conquista de moradia digna, o prefeito demonstrou emoção e contentamento, resgatando a história, as dificuldades e a união de forças para dar a solução definitiva a um problema de mais de uma década. “Hoje é um dia de muita alegria. Ao sortearmos os apartamentos, estamos mais perto da realização do sonho que não é apenas de vocês. É a certeza que o pesadelo acabou e nossa cidade ganha auto-estima, dignidade e desenvolvimento”, concluiu.

A Prefeitura, por meio de convênio com os Governos Federal e Estadual, construiu 816 apartamentos na Vila Helena, que estão em fase de acabamento. O próximo sorteio está programado para setembro e a mudança acontecerá até o final de 2014.