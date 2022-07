Moradores serão maiores beneficiados com novo Terminal do Km 21

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 31 de julho de 2014

Está previsto para os primeiros dias de agosto o início da construção do Terminal Rodoviário do Km. 21, ao lado da estação Miguel Costa da CPTM, entre Carapicuíba e Osasco. Reivindicação antiga da população residente nos bairros próximos, a obra integra o Corredor Oeste, via exclusiva para circulação de ônibus.

Embora construído em Osasco, grande parte dos ônibus que utilizarão este Terminal Km 21 têm seu itinerário nos diversos bairros de Carapicuíba, como Aldeia, Vila Dirce, Cohab e outros, o que já acontece atualmente. É, portanto, uma obra intermunicipal, que abrange várias cidades cuja obra estrutural, de interligação, é o Corredor Oeste

Responsabilidade da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), em parceria com os municípios que terão esta via exclusiva para o transporte coletivo, o Corredor Oeste está em obras no trecho entre Carapicuíba e Jandira. Também em Carapicuíba será construído o terminal metropolitano, no Centro, para atender a demanda de circulação e parada dos ônibus que vêm de outras cidades. Ou seja, em sua área central a cidade terá dois terminais rodoviários, o municipal, em obras, e o intermunicipal. Todos com sistema de integração com a CPTM e METRÔ.



Ao todo, o Corredor Oeste terá 23,6 km de extensão, passando por Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco até o Butantã, bairro da cidade de São Paulo. Em Carapicuíba, estão previstas estações de embarque no canteiro central.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância desta obra: “A construção do terminal do Km. 21 é uma reivindicação da Prefeitura junto ao Governo do Estado, que construída dentro do projeto do Corredor Oeste, trará desenvolvimento e agilidade no trânsito para os municípios da região. É um novo sistema que promoverá maior mobilidade à população”.