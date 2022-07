Cores da Solidariedade” encanta moradores da Cohab 5

Data de Publicação: 31 de julho de 2014

Parceria entre o Ministério da Cultura, CCR e Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, trouxe para a Praça da Árvore, Cohab 5, no último sábado,26 de julho, a oficina gratuita “Cores da Solidariedade”.

Crianças e adultos compareceram e participaram da oficina, que trabalha as técnicas de pintura do artista plástico pernambucano Romero Britto. Suas obras são famosas no mundo todo e se destacam pela mistura de cores vibrantes e temas alegres.

Realizado pela ONG Pintura Solidária, a atividade acontece semanalmente na Casa do Adolescente (Av. Teixeira Lott, 501 – Vila Cretti) e nos bairros do município, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.