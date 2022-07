Futsal Feminino de Carapicuíba goleia nos Jogos da Cidade 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de agosto de 2014

A Seleção feminina adulta de futsal da Prefeitura de Carapicuíba, formada e treinada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) iniciou com vitória sua participação na fase municipal dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014. O jogo contra o E.C. Corujinha aconteceu no último domingo, 3 de agosto, e a equipe carapicuibana venceu com goleada por 13 a 2.

Sem encontrar muitas dificuldades o time de Carapicuíba soube aproveitar as oportunidades de gol e manter o controle da partida. Quando o placar já apontava 10 a 0 para a seleção de Carapicuíba, a equipe comandada pelo técnico Tonhão diminuiu o ritmo de jogo, o que permitiu ao Corujinha marcar seus dois gols de honra.

No entanto, o selecionado carapicuibano voltou a atacar o time adversário e fez mais três gols que deram números finais a partida e sacramentou a vitória na competição. Na próxima rodada, a equipe de futsal feminino enfrentará o Word Ball F.F. neste sábado, 09 de agosto, às 14h no Clube Escola Mooca, localizado na Rua Taquari, 365, na Mooca. Entrada franca.

Handebol masculino vence

A equipe masculina adulta de handebol de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, venceu seu primeiro adversário na fase municipal dos Jogos da Cidade. A seleção carapicuibana precisou de dedicação e empenho para superar o CEU – Quinta do Sol pelo placar de 21 a 20. O local e o horário do próximo jogo ainda serão divulgados pela organização do campeonato.

Vôlei masculino perde de virada

A seleção masculina adulta de vôlei de Carapicuíba coordenada pela Secretaria de Esportes e Lazer foi superada pela equipe CEU – Meninos. O time carapicuibano venceu o primeiro set da partida, mas o adversário, a partir do 2º set, iniciou sua reação na partida e conquistou a vitória por 3 sets a 1, parciais 21×18; 16×21; 10×21 e 18×21. O local e o horário do próximo jogo ainda serão divulgados pela organização do campeonato.