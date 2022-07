Crianças de Carapicuíba redigem cartas para sensibilizar motoristas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de agosto de 2014

Cerca de 1000 alunos das seis Emefs de Carapicuíba redigiram cartas para serem entregues aos motoristas nos postos de pedágio, para sensibilizá-los quanto aos cuidados no trânsito. Eles participam do Programa Estrada para a Cidadania, parceria da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, com o Grupo CCR, concessionária do Rodoanel no trecho Oeste (Via Oeste).

O Programa é desenvolvido, a cada ano, para alunos da 3ª e 4ª séries (4º e 5º anos), com atividades e material didático para difundir informações sobre meio ambiente e segurança no trânsito. O aluno Igor, escreveu em sua cartinha “Existem muitas brigas no trânsito por bobagem. Motorista que é consciente evita este problema e evita acidentes”.

Na atividade, os alunos exercitam noções de segurança no trânsito, redação e ortografia. Ao longo do ano acontecem atividades diversificadas, por meio cartilhas e orientações fornecidas pela CCR.

CARAPICUÍBA, CIDADE EDUCADORA

A Prefeitura de Carapicuíba investe para que a população tenha acesso a uma educação de qualidade. Há cinco anos, doa material didático para os alunos e desde 2011, as crianças recebem uniforme escolar completo, com roupas para inverno e verão, incluindo tênis e meias. O prefeito Sergio Ribeiro acredita na educação como forma de desenvolver a pessoa e a sociedade: “Na medida em que nossas crianças forem bem educadas, com acolhimento e carinho, seremos uma sociedade de oportunidades”, afirma.