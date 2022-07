Prefeitura inicia canalização do Córrego Guapiúva

Data de Publicação: 8 de agosto de 2014

Já teve início a obra de canalização do Córrego Guapiúva no trecho da Estrada do Gopiúva. Além da canalização, será construído retorno viário para acesso à Avenida Marginal do Cadaval. O Prefeito Sergio Ribeiro vistoriou o local na última semana, para acompanhar o início da obra.

A atual obra é uma conquista da Prefeitura, que conseguiu a liberação de recursos do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) para esta e outras obras, como a reconstrução da Av. Inocêncio Seráfico. O investimento é de R$ 2.254.725,63.

Será construído um moderno sistema viário com novos acessos à rua Ubatã e Estrada do Gopiúva. Além disso, toda a extensão da Estrada Gabiroba (1.700 metros) receberá nova pavimentação, o que facilitará o fluxo de veículos e de pedestres desde a Av. Marginal do Ribeirão até a Av. Inocêncio Seráfico.

Atualmente há obras em andamento em vários pontos da cidade. São ruas e avenidas sendo recapeadas e reconstruídas, segue adiantada a construção do terminal de ônibus no Centro e implantação do Corredor Oeste. Unidades de Saúde da Cohab e Ariston passam por reforma e ampliação, além de muitas outras intervenções.

“É o resultado de um grande esforço para organizar a máquina pública e cumprir as metas estabelecidas junto aos governos Federal e Estadual, que resulta em investimentos na ordem de mais de R$ 60 milhões. Mesmo com baixa arrecadação municipal, conseguimos fazer a cidade crescer”, ressaltou o prefeito.