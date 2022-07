Futsal feminino de Carapicuíba vence pela Liga SP

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de agosto de 2014

A seleção feminina adulta de futsal de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou no domingo, 03 de agosto, sua terceira vitória no Campeonato Paulista da Liga SP ao vencer o Cruz de Malta por 3 a 2.

A seleção de Carapicuíba soube se aproveitar as poucas falhas da defesa adversária e marcou 3 gols, mas o Cruz de Malta não se intimidou e buscou a reação na partida marcando dois gols.

Até agora a equipe disputou quatro partidas, marcou 22 gols e sofreu apenas seis. Ocupa momentaneamente a 1ª colocação no torneio e o local, data e o horário da próxima partida da Seleção de Carapicuíba no Campeonato Paulista da Liga SP ainda será definido pela organização do torneio.