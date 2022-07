Um canteiro de obras na cidade de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

Na contagem regressiva para o aniversário de 50 anos, município passa por grandes mudanças estruturais, com atenção especial à mobilidade urbana

Quem circula por Carapicuíba imagina estar passando por um imenso canteiro de obras e esta sensação não está longe da realidade. A cidade passa por momento único em sua história, com diversas obras e pelo menos quatro grandes investimentos voltados para a área de mobilidade urbana. O prefeito Sergio Ribeiro destaca: “Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado conquistas importantes para nossa população. Estamos trabalhando por este objetivo”.

As obras de recapeamento e revitalização da Av. Inocêncio Seráfico, Projeto Novo Centro, Corredor Oeste e Terminal do Km 21 vão mudar para sempre e para muito melhor o transporte público e particular em Carapicuíba. Os moradores poderão se referir à mobilidade urbana na cidade como antes e depois dessa grande transformação.

Carapicuíba está numa posição geográfica estratégica para a circulação de moradores das cidades vizinhas Osasco, Barueri, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba. A proximidade com a Rodovia Castelo Branco e a passagem do Rodoanel Mario Covas pelo município fazem com que a cidade receba inúmeros veículos e passageiros do transporte público regional.

Também há de se considerar que Carapicuíba é bastante populosa. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2013 a cidade se aproximava da marca de 400 mil habitantes. Além disso, a frota total de veículos é de mais de 160 mil veículos e este número não para de crescer.

Considerando estes dados e graças ao bom relacionamento que o prefeito Sergio Ribeiro mantém com os governos Federal e Estadual, a prefeitura firmou diversos convênios e obteve junto às outras esferas de poder a disponibilidade de recursos para investimentos na área de infraestrutura e melhorias na área de mobilidade urbana.

O prefeito Sergio Ribeiro destacou a importância desse bom relacionamento: “Atualmente somos a segunda cidade no Brasil que mais recebe investimentos do Governo Federal e a 19ª nos investimentos do Governo do Estado. A população pode acompanhar diariamente a destinação desses recursos nas obras que estão transformando Carapicuíba. Em 2012, Carapicuíba foi a 21ª cidade do estado que fez mais investimentos (R$ 78 milhões), à frente de municípios com maior arrecadação como Bauru e Jundiaí”.

As obras do Projeto Novo Centro de Carapicuíba seguem em ritmo intenso. Conforme solicitação do prefeito Sergio Ribeiro para acelerar a construção, agora são duas as frentes de trabalho que atuam em dois turnos, trazendo maior agilidade e diminuindo o impacto na rotina de quem circula na região central.

Em relação às obras do Corredor Oeste, no trecho de Carapicuíba, tem extensão de 2,2 km e segundo a avaliação da EMTU, só no trecho Jandira-Carapicuíba, cerca de 30 mil pessoas serão beneficiados diariamente.

Em breve também terá início a construção do Terminal Rodoviário do Km 21, ao lado da estação Miguel Costa da CPTM, entre Carapicuíba e Osasco. Assim que as obras começarem, um terminal provisório será preparado para receber 14 linhas de ônibus, sendo 10 dessas linhas pertencentes à Carapicuíba. O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância desta obra: “A construção do terminal do Km 21 é uma reivindicação da Prefeitura junto ao Governo do Estado, que construída dentro do projeto do Corredor Oeste, trará desenvolvimento e agilidade no trânsito para os municípios da região. É um novo sistema que promoverá maior mobilidade à população”.

Inocêncio Seráfico é destaque

As obras na Avenida Inocêncio Seráfico envolvem não só o recapeamento da pista, que compreende a “raspagem” do asfalto antigo e a colocação de uma nova camada em toda a via, mas também a reconstrução de guias e calçadas.

As novas calçadas contarão com metragens específicas e acessos para pessoas com necessidades especiais, como guias rebaixadas nas travessias de pedestres. A pavimentação dos passeios públicos foi especialmente pensada para ajudar na drenagem da água para o solo, evitando a impermeabilização total da calçada.

Os locais com guia rebaixada serão respeitados e o estacionamento de veículos em calçada será mantido nos locais onde também houver espaço suficiente para a circulação de pedestres. Os proprietários de imóveis na Av. Inocêncio Seráfico não precisam arcar com nenhuma despesa, pois toda a remodelação está prevista em projeto.

Nos cruzamentos a implantação de semáforos com aviso sonoro de tempo para travessia de pedestres, auxiliando pessoas com deficiência auditiva. Serão colocadas duas lombadas especiais, do tipo “lombofaixa”, um novo tipo de dispositivo que mescla faixa de pedestres e lombada.

Prefeitura investe em orientação e ações educativas no trânsito

Com a realização destas quatro grandes obras, além de várias outras que estão em andamento na cidade, a Prefeitura tem realizado um trabalho intenso de orientação e sinalização para motoristas e pedestres que circulam por Carapicuíba.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estabeleceu um trabalho em parceria com as empresas que estão realizando as obras, mantendo contato direto com os engenheiros responsáveis em cada uma das obras. Dessa forma cada passo dado pelas empreiteiras no avanço das obras resulta em ações antecipadamente planejadas pela equipe da SMTT, como a colocação de placas de sinalização e a disponibilização de agentes para orientar organizar o fluxo de veículos e pedestres da melhor forma possível.

Desde o início das obras do Projeto Novo Centro, por exemplo, várias intervenções foram adotadas pela SMTT para acomodar todos que circulam no Centro da cidade e, ao mesmo tempo, atender as condições necessárias para o avanço dessas construções. Semáforos novos foram colocados na Av. Diógenes Ribeiro de Lima, em frente à estação de trem, e na Av. Miriam, próximo ao marco zero. O tempo dos semáforos também foi ajustado para dar maior fluidez ao trânsito, além da pintura de novas faixas de pedestres, colocação de diversas placas e faixas de sinalização, inversão de mão em algumas vias e remodelação das áreas destinadas ao estacionamento rotativo.

Em setembro acontecerá a Semana Nacional do Trânsito e a SMTT está preparando um calendário especial com eventos e ações educativas voltadas para diversos setores da sociedade.