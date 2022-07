Carapicuíba estreia no 43º Campeonato Estadual de Futebol

Neste sábado, 16 de agosto, Carapicuíba inicia sua participação no 43º Campeonato Estadual de Futebol com equipes masculinas disputando em quatro categorias (Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17).

A delegação carapicuibana, coordenada pela Secretaria de Esportes e Lazer, conta com a participação de 80 atletas divididos nas diferentes categorias. Todos os jogadores foram selecionados nas escolinhas de futebol municipais para formar as seleções que representam a cidade. Além de Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapevi e Juquitiba também estão na disputa.

Na partida de estreia Carapicuíba joga em casa, no Estádio do Niterói. A seleção da categoria Sub 11 enfrenta a equipe de Embu das Artes às 8h30 e na sequência o Sub 17 joga com o Itapevi às 10h. Além destes jogos, às 9h15 haverá a partida entre Cotia e Juquitiba.