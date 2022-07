Futsal feminino de Carapicuíba garante vitória nos Jogos da Cidade 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

A seleção de futsal feminina adulta de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, alcançou sua segunda vitória na fase municipal dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014. Pela 2ª rodada, a equipe venceu o Word Ball F.F. por 6 a 1 em jogo que aconteceu no bairro da Mooca, em São Paulo.

A partida começou em ritmo acelerado e a equipe comandada pelo técnico Tonhão mostrou grande personalidade e conseguiu abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo o Word Ball continuou pressionando a defesa de Carapicuíba e chegou a marcar, mas a equipe carapicuibana fez mais quatro gols e deu números finais ao jogo com vitória pelo placar de 6 a 1.

O próximo adversário do selecionado carapicuibano será o 100 Noção F.F., neste sábado, 16 de agosto, no CDC Brooklin, localizado na Rua Arizona, 1554 – Brooklin – São Paulo, com entrada franca.

Equipes de Handebol entram em quadra

As seleções feminina e masculina adulta de handebol da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba entram em quadra no domingo, 17 de agosto, também pela fase municipal dos Jogos da Cidade 2014. A equipe masculina, que venceu na estréia, enfrenta agora o Angelus Handebol, às 14h, no Clube Escola Solange Nunes Bibas, localizado na Rua Ernani da Gama Correia, 367 – Butantã, São Paulo.

Já o time feminino de Carapicuíba inicia a disputa nesta fase da competição enfrentando a equipe Atlética Uniítalo, às 9h no Parque Esportivo do Trabalhador (PET), localizado na Rua Canuto de Abreu s/n – Vila Formosa, São Paulo. Em ambos os jogos a entrada é franca.