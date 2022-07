Futsal masculino de Carapicuíba vence no Troféu Piratininga

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

A seleção de futsal masculina Sub-16 de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Licafusa – Liga Carapicuibana de Futebol de Salão, venceu na quinta-feira, 7 de agosto, a seleção da Liga Jandirense de Futsal por 9 a 7 e segue viva na briga pela classificação para a próxima fase do Troféu Piratininga.

Precisando vencer para seguirem com chances de avançar à próxima fase da competição, Carapicuíba e Jandira fizeram um jogo bem movimentado no Ginásio Ayrton Senna, em Carapicuíba. Ambos os times criaram muitas oportunidades de gol, e o selecionado carapicuibano manteve-se à frente no placar.

O destaque da Seleção de Carapicuíba foi o jogador Luiz Fabiano que marcou quatro gols na partida, e os demais gols foram marcados por Caique, Fernando, Pedro Henrique, José Vitor e Lucas Vinicius.

No próximo sábado, 16 de Agosto, a seleção de Carapicuíba tem jogo decisivo contra a seleção de Osasco. Para garantir a classificação, o time carapicuibano precisa vencer a equipe osasquense. O jogo será realizado no Ginásio Domingos Piteri, localizado na Rua Ciriema, 120, Vila Ayrosa – Osasco, com entrada franca.