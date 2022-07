Grupo C é o mais equilibrado da Copa Prata 2014 de Carapicuíba

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

Após as três primeiras rodadas da Copa Prata 2014, torneio organizado e supervisionado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, o grupo C, composto por Aliança Paulista, Ajax, Garotos do Morro e Furacão, é o mais equilibrado da competição. Com todas as equipes tendo os mesmos cinco pontos, o que separa o líder Aliança do último colocado Furacão, é apenas o saldo de gols.

Nos outros grupos a disputa pela classificação também segue acirrada com todos os times ainda lutando para conquistarem a vaga para jogar a 2ª fase do torneio. Brasinha, Unidos da Vila Iza e União Total, respectivamente, nos grupos A, B e D, ocupam a 1ª colocação.

Neste fim de semana, 16 e 17 de agosto, a Copa Prata 2014 inicia o returno da 1ª fase. Veja abaixo a tabela com os resultados da 3ª rodada e os próximos jogos.

Aliança Paulista 3 x 0 Furacão Ajax 2 x 1 Garotos do Morro União Total 1 x 2 Mary Jane Unidos V. Iza 2 x 1 Bom Pastor Brasinha 2 x 2 Muleques Villareal 1 x 0 Bola Branca Família 2 x 1 Maresias XI Garotos 2 x 0 Caracas

Próximos Jogos

Campo do Niterói – 16/08/2014– Sábado

(Avenida Perimetral Norte, 246 – Cohab 2)

14:30 Muleques x Caracas 16:00 Família x Bom Pastor

Campo da Inac – 17/08/2014 – Domingo

(Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston)

10:30 XI Garotos x Brasinha 12:00 Garotos do M. x Furacão 13:30 Villareal x União Total

Campo Do Planalto – 17/08/2014– Domingo

(Rua Serra de Mailasqui, s/n – Jardim Planalto)