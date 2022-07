Prefeitura e presidente da EMTU fazem visita técnica no Terminal do Km 21

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

Na próxima segunda, 18, o prefeito Sergio Ribeiro estará com o presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) Joaquim Lopes e com o prefeito de Osasco Jorge Lapas para realizar uma visita técnica no local, marcando a liberação para o início das obras do Terminal Rodoviário do Km 21, na divisa entre as duas cidades. A visita acontecerá no local de construção do Terminal, às 8h30.

O Terminal do Km 21, ao lado da estação Miguel Costa da CPTM, entre Carapicuíba e Osasco, é uma reivindicação antiga da população residente nos bairros da região e será integrado com o Corredor Oeste, via exclusiva de circulação de ônibus. Assim que as obras começarem, um terminal provisório será preparado para receber 14 linhas de ônibus, sendo 10 dessas linhas pertencentes à Carapicuíba.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância desta obra: “A construção do terminal do Km 21 é uma reivindicação da Prefeitura junto ao Governo do Estado, que construída dentro do projeto do Corredor Oeste, trará desenvolvimento e agilidade no trânsito para os municípios da região. É um novo sistema que promoverá maior mobilidade à população”.