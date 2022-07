Carapicuíba teve programação especial para 4º Semana de Combate à Violência Contra as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 14 de agosto de 2014

Evento contou com a unidade móvel itinerante de atendimento às mulheres e percorreu diversos bairros de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba realizou, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, entre os dias 04 e 08 de agosto, uma série de atendimentos especiais em comemoração a 4º Semana de Combate à Violência Contra as Mulheres. Também celebrou o aniversário de oito anos da Lei Maria da Penha.

Uma equipe de funcionários da Prefeitura percorreu bairros da cidade com o ônibus equipado especialmente para atender mulheres em situação de violência. Nestes dias de comemoração especial também foram oferecidos serviços de orientação às mulheres de como elas podem proceder para conquistar seu espaço no mercado de trabalho ou vagas em escolas da rede municipal de ensino e creche, além de esclarecimentos sobre dúvidas de saúde.

Foram realizados 06 atendimentos individuais, 100 mulheres foram orientadas sobre os serviço prestados às mulheres em situação de violência, sobre a Lei Maria da Penha e outros assuntos relacionados ao tema. Além disso, cerca de 150 pessoas passaram para conhecer a unidade móvel.

O ônibus itinerante, que percorrerá as cidades da região metropolitana de São Paulo, é iniciativa do programa “Mulher, Viver sem Violência” do Governo Federal e está equipado com duas salas de atendimento, equipamentos de informática, geradores de energia, ar condicionado, projetor externo para telão e toldo além de estar adaptado para acessibilidade de pessoas com deficiência.

As mulheres carapicuibanas em situação de violência contam com o atendimento do CREVIM (Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres) inaugurado em setembro de 2013.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância do evento. “Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. As mulheres devem ocupar seus espaços na sociedade e contribuir com igualdade por um mundo melhor”, afirma o prefeito.

Serviço:

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres

Centro Administrativo da Prefeitura – Av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4164-5427.



Crevim (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres)

Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992