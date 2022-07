Visita técnica para início das obras do Terminal do Km 21

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de agosto de 2014

Nesta segunda, 18, o prefeito Sergio Ribeiro esteve com o presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) Joaquim Lopes e com o prefeito de Osasco Jorge Lapas para realizar a visita técnica no local de construção do terminal do Km 21. A visita marcou o início das obras do Terminal Rodoviário do Km 21, na divisa entre as duas cidades.

O Terminal do Km 21, ao lado da estação Miguel Costa da CPTM, entre Carapicuíba e Osasco, é uma reivindicação antiga da população residente nos bairros da região e será integrado com o Corredor Oeste, via exclusiva de circulação de ônibus. Assim que as obras começarem, um terminal provisório será preparado para receber 14 linhas de ônibus, sendo 10 dessas linhas pertencentes à Carapicuíba.

O presidente da EMTU Joaquim Lopes analisou sobre os benefícios das obras para a população da região. “Entre os cinco municípios atendidos pelo Corredor Oeste (Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Osasco), serão beneficiados cerca de 90 mil cidadãos que utilizam ônibus para acessar a região de Alphaville e a cidade de São Paulo”.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância desta e das outras obras que estão em andamento na cidade: “O Terminal do Km 21 é resultado das parcerias e convênios firmados entre prefeituras e EMTU. Este é um mês histórico para Carapicuíba, pois todas as grandes reivindicações e sonhos dos moradores da cidade relativos à mobilidade urbana estão em andamento”.