Carapicuíba prioriza capacitação profissional

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 19 de agosto de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania,oferece cursos gratuitos para inserir a população no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos são: Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Culinária e Artesanato e têm duração de quatro, seis e nove meses. O objetivo é colaborar com a emancipação de famílias em condições de vulnerabilidade social, preparando jovens e adultos para uma nova atividade remunerada, alcançando com isso, uma nova fonte renda ou um nova colocação no mercado de trabalho.

Os cursos são realizados nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) distribuídos pela cidade (ver endereços abaixo), além da Comunidade Kolping Aldeia e Padaria Artesanal. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania no telefone 4184-6025.

CRAS I – ARISTON – CSU

Endereço: Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4181-2251 ou (11) 4181-3027

CRAS II – NOVO HORIZONTE

Endereço: Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4146-9431

CRAS III – PARQUE FLÓRIDA

Endereço: Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4189-2745

Cras IV – CRAS IV -JARDIM ANA ESTELA – UBS

Endereço: Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4186-1092

CRAS V – Centro

Endereço: Rua Maria Helena, 55 – Centro – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4184-5865

Comunidade Kolping Aldeia –

Endereço: Rua do Cabo,20 – Jardim Leonor – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4186-3730

Padaria artesanal –

Endereço: Rua São Tomaz,309 – Vila Municipal – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4184-3919