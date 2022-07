Prefeitura intensifica Projeto de Orientação do Trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 19 de agosto de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) realiza em diversos pontos da cidade o Projeto de Orientação do Trânsito (POT), que visa revitalizar a sinalização de trânsito para pedestres e motoristas. Ao todo 17 vias de Carapicuíba serão beneficiadas com as benfeitorias.

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além das rotatórias, lombadas e cruzamentos que são demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez do trânsito e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Entre as lista de ruas e avenidas já beneficiadas estão as Avenidas Rui Barbosa e Teixeira Lott, Estradas do Tambory, das Acácias e do Aderno, Marginal Cadaval e Rua Jose Fernandes Teixeira Zuza.

As próximas vias que passarão pela revitalização são Estrada do Jacarandá, Rua Rafard, Avenida Carmem e Delfino Cerqueira.

Prefeitura entrega sete novas viaturas para a Secretaria de Transporte e Trânsito

A SMTT recebeu mais sete veículos novos e a partir de agora, a frota de Carapicuíba conta com 11 viaturas e quatro motos utilizados para realizar a fiscalização, promover a segurança e garantir maior organização e fluidez no trânsito.

O aumento na frota de veículos é fundamental neste momento de alterações no trânsito em diversos pontos da cidade, devido à execução das obras de mobilidade. A SMTT estabeleceu um trabalho em parceria com as empresas que estão realizando as obras, mantendo contato direto com os engenheiros responsáveis em cada uma das obras. Dessa forma cada passo dado pelas empreiteiras no avanço das obras resulta em ações antecipadamente planejadas pela equipe da SMTT, como a colocação de placas de sinalização e a disponibilização de agentes para orientar organizar o fluxo de veículos e pedestres da melhor forma possível.

Os servidores municipais que atuam na SMTT serão beneficiados muito em breve com a reforma e ampliação da secretária. Com as alterações, os funcionários terão melhores vestiários masculino e feminino e área de convivência. Também foi ampliada a área administrativa da secretária e está em fase de finalização a montagem da sala de monitoramento, que vai proporcionar maior facilidade no acompanhamento do trânsito na cidade e controle de tempo semafórico.

Em setembro acontecerá a Semana Nacional do Trânsito e a SMTT está preparando um calendário especial com eventos e ações educativas voltadas para diversos setores da sociedade.