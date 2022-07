Começa returno da Copa Prata 2014

Data de Publicação: 19 de agosto de 2014

O retorno da Copa Prata 2014 de futebol, campeonato organizado e supervisionado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, começou no último final de semana e a realização de oito jogos.

Ao final da rodada, as equipes que despontaram na classificação de suas respectivas chaves são: Brasinha (Chave A), Família (Chave B), Furacão (Chave C) e União Total (Chave D). A vitória com maior destaque da rodada foi entre Maresias e Unidos da Vila Iza, com vitória do Maresias por 5×0, e o único jogo que não saiu do 0x0 foi Ajax x Aliança.

O grupo C se mantém como o mais equilibrado na disputa pelo título, onde Furacão lidera com oito pontos, seguido por Aliança Paulista e Ajax com seis e Garotos do Morro com cinco pontos. As equipes que estão atrás na classificação têm mais duas rodadas para buscarem melhores resultados e se classificarem para a próxima fase.