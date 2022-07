Futsal feminino de Carapicuíba avança nos Jogos da Cidade 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de agosto de 2014

A seleção feminina de futsal adulto de Carapicuíba, coordenada pela Secretaria de Esportes e Lazer, garantiu no último sábado, 16 de agosto, a vaga para a fase de oitavas de final dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014. A classificação foi alcançada após mais uma vitória na competição, ao vencer o 100 Noção F.F. por 13 a 5.

O início de jogo foi complicado, mesmo com a equipe carapicuibana abrindo 4 a 1 no placar, mas as atletas comandadas pelo técnico Tonhão souberam administrar o ímpeto da equipe adversária . Ao final da partida, voltaram a abrir vantagem no placar e venceram o jogo por 13 a 5, garantindo a inédita classificação para as oitavas de final do torneio.

Os confrontos da próxima rodada serão definidos após o término da fase classificatória, que será disputada neste fim de semana.