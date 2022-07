Prefeitura prepara entrega do CEU no Ariston

Data de Publicação: 22 de agosto de 2014

Na última terça-feira, 19 de agosto, a Prefeitura de Carapicuíba reuniu moradores do bairro Ariston e lideranças da comunidade para uma oficina para sensibilização e conscientização sobre o que é o CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado – e como utilizá-lo. O encontro aconteceu no Teatro do FUCA, na Vila Cretti, e foi coordenado pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais Convênios.

O CEU está em fase adiantada de construção e fica na Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Ariston, próximo ao 33º Batalhão da PM. O espaço comportará telecentro, anfiteatro, pista de skate, quadra poliesportiva, duas salas multiuso, um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e uma biblioteca.

Esta foi a primeira de sete oficinas. A próxima está agendada para 30 de agosto às 15h, em local a confirmar. Ao término desta etapa, serão escolhidos representantes para a formação do Conselho Gestor Compartilhado, com participação da comunidade e Prefeitura, que ficará responsável pelo planejamento e execução da manutenção e cuidados com o espaço. A Administração atua por meio de várias Secretarias Municipais: Projetos Especias e Convênios, Cultura, Assistência Social e Cidadania, Esporte e Lazer, Segurança, Governo (Coordenadoria da Mulher) e Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho.

Importante espaço para lazer, esporte e cultura para a população de um dos maiores bairros do município, o CEU é fruto de convênio com o Ministério da Cultura, que enviou investimento de R$ 2 milhões e 200 mil reais para a construção e tem previsão de conclusão para este ano