Em Carapicuíba, jovens participam do Juramento à Bandeira

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 22 de agosto de 2014

Cerca de 300 jovens residentes em Carapicuíba, alistados no Serviço Militar Inicial de 2014, participaram da Solenidade Cívico-Militar de Compromisso à Bandeira e entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) na manhã de 20 de agosto, no Teatro Jorge Amado.

A cerimônia foi presidida pelo prefeito Sergio Ribeiro, que também é presidente da Junta de Serviço Militar do município. Participaram também o delegado da 3ª Delegacia de Serviço Militar subtenente Roberto de Lima Sena, a secretária da Junta de Serviço Militar, Ana Maria dos Santos e a coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Ivanir Maciel, que fez uma dinâmica sobre autoestima com os jovens.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou aos jovens a importância de estabelecer um objetivo e trabalhar por ele, além de ter fé, confiança em si mesmo e lutar para melhorar a cidade, o estado e o país. Após a dinâmica, o subtenente Roberto procedeu o juramento, diante da Bandeira do Brasil, logo após a execução do Hino Nacional Brasileiro.

O Certificado de Dispensa do Serviço Militar (Reservista) é indispensável entre os jovens do sexo masculino. Sem ele, o cidadão não pode emitir passaporte, ingressar em emprego público, matricular-se em faculdades ou inscrever-se em concursos.

O alistamento militar deve ser feito no período de 1º de janeiro ao último dia útil do mês de junho do ano em que o jovem completar dezoito anos. A Junta Militar fica na Av. Presidente Vargas, 280 – Centro Administrativo da Prefeitura.